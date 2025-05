Manni Nössing, Doc Alto Adige Valle Isarco Kerner 2023

Manni Nössing è diventato nel giro di pochi anni uno dei produttori altoatesini più apprezzati dagli enofili, con vini particolarmente espressivi che, sotto un’apparente semplicità, nascondono un sorprendente carattere. Una sfida, quella di Nössing, tutta orientata sull’originalità stilistica e una spiccata identità, in qualche misura contrapposta alle etichette delle cooperative vinicole e delle grandi cantine della Valle Isarco. I primi vigneti, accorpati al maso di famiglia “Hoandlhof” posto nelle colline di Bressanone, sono stati impiantati nel 1999 ad un’altezza tra i 600 e gli 800 metri sul livello del mare ed oggi occupano una superficie di 6 ettari - allevata in prevalenza a Sylvaner, Riesling, Gewürztraminer, Veltliner, Müller Thurgau e Kerner - per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie. Nel 2003 lancia sul mercato il suo primo Kerner, che, ancora adesso, resta il suo vino bandiere aziendale, tanto da fargli meritare l’appellativo di “Mr. Kerner”. Un’etichetta che porta con sé le caratteristiche salienti dei prodotti di Manni Nössing, segnati da una decisa carica acidica e un distinto gusto fruttato. L’Alto Adige Kerner 2023 profuma di pesca, susina e fiori di glicine, con tocchi agrumati e rimandi alla pietra focaia. In bocca il sorso è, fresco, sapido e scattante, dallo sviluppo continuo e dal finale ben profilato ancora agrumato e dai cenni balsamici di congedo.

