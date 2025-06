Masottina, Doc Treviso Prosecco Dosaggio Zero Viaventi

Il Prosecco Dosaggio Zero Viaventi possiede un bagaglio aromatico che rimanda agli agrumi, ai fiori gialli e alla frutta a polpa bianca. In bocca predomina una immediata piacevolezza di beva grazie all’accoppiata tra fragranza acida e vivace effervescenza, terminando in finale croccante e ancora agrumato. Il comprensorio di Conegliano Valdobbiadene, va da sé, è senz’altro al centro di un successo mai prima registrato, alimentato naturalmente dal Prosecco, re indiscusso delle bollicine made in Italy, che ha reso l’areale del trevigiano un palcoscenico privilegiato per le aziende più in vena in fatto di spettacolarizzazione e clamore più o meno coerente. La famiglia Dal Bianco, Adriano con i figli Federico e Filippo, che conduce la Masottina dal 1946, ha invece percorso una strada alternativa, mantenendo un basso profilo e dedicandosi con grande impegno al proprio parco vigneti, che si estende su 370 ettari, con gli impianti di Ogliano ad interpretare il ruolo di protagonisti, per una produzione attestata su 1.500.000 bottiglie. Naturalmente anche per questa realtà con sede a Castel Roganzuolo il core business fondamentale resta il Prosecco, ma, l’azienda, davvero con rara e preziosa eccezionalità guardando alla zona dove opera, mantiene anche una piccola e significativa produzione di vini fermi, sia rossi che bianchi, capaci di interpretare al meglio il territorio di Conegliano.

