Mercato ed “etica”: cresce la sinergia tra Slow Wine Fair e BolognaFiere, sempre più hub del vino

A WineNews le riflessioni di Gianpiero Calzolari, presidente della fiera bolognese, e di Giancarlo Gariglio, guida della Slow Wine Coalition. Per una BolognaFiere che con Slow Wine Fair, ma anche con la Champagne Experience di Excellence Sidi, che riunisce i maggiori distributori di vini di pregio in Italia, ed il Mercato dei Vignaioli indipendenti della Fivi, scommette sempre di più sul settore, e con la Chiocciola che al business delle cantine unisce il dibattito “sull’impatto positivo che il vino può avere su territori e comunità, come motore di sviluppo e inclusione sociale”.

