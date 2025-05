Mezzacorona, Doc Alto Adige Chardonnay Musivum 2018

Lo Chardonnay della linea “Musivum”, che in latino significa “mosaico”, è una delle tessere fondamentali, per l’appunto, del mosaico enoico, che Mezzacorona ha cominciato a costruire nel 2015. Ogni tessera (6 da diverse aree viticole del Trentino - Alto Adige) è l’espressione massima di piccoli appezzamenti/parcelle, dei produttori proprietari di questi veri e propri Cru, individuati dopo una zonazione su piccola scala, che il gigante cooperativo trentino ha avviato da anni insieme ai suoi soci. Lo Chardonnay Musivum 2018 è ottenuto da uve provenienti da vari areali altoatesini: Fateni (Pfatten) nel comune di Salorno, Puncheli (Punchl) nel comune di Magrè e San Floriano (St. Florian) nel comune di Egna. Al naso è contraddistinto da profumi di fiori bianchi, albicocca e mela, ad anticipare una progressione gustativa ricca, potente ed ampia, terminando in un finale intenso dai tocchi speziati. Mezzacorona è uno dei punti di forza del Trentino in bottiglia non solo in virtù dei numeri e di marchi come Rotari, per restare in Regione, e Feudo Arancio in Sicilia (oltre 3.000 ettari a vigneto per 54.000.000 bottiglie), ma anche per la capacità di offrire una base qualitativa sempre costante e diffusa su tutto il proprio portafoglio etichette, realizzando vini di facile approccio, enologicamente perfette, che fanno da traino a singolari e significative micro-produzioni, assolutamente encomiabili.

(fp)

Copyright © 2000/2025