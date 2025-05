Moët & Chandon, Aoc Champagne Extra Brut Grand Vintage 2016

Il 77° Grand Vintage, figlio della vendemmia 2016, incarna un anno segnato da eventi climatici estremi - gelate, piogge record in primavera e un'estate eccezionalmente secca - in cui il raccolto, limitato nelle rese ma ottimo nella qualità, ha dato vita a un vino che esprime quella che la Maison ha definito la “serenità dopo la tempesta”. Frutto di una vendemmia tardiva iniziata il 17 settembre, l’assemblaggio vede protagonista lo Chardonnay, la cui quota maggioritaria regala purezza e tensione. Dopo 7 anni di maturazione sui lieviti, Grand Vintage 2016 si presenta nel calice con un colore dorato brillante e un profilo fine e aristocratico. Al naso l’apertura rivela tonalità leggermente tostate di nocciola e cereali, seguite da note soffici di pan di zenzero e marzapane, per chiudere sul frutto tra susina e mela cotogna, con sfumature di fiori d’arancio e anice. La bocca è lineare, cremosa e vibrante, sostenuta da una freschezza salina e da una fine tensione agrumata sul finale. Il dosaggio extra brut (6g/l) conferisce un’armonia austera corredata da una profondità luminosa. Come tutti i Grand Vintage, nasce da una selezione libera, irripetibile, pensata per esprimere lo spirito dell’annata più che lo stile della Maison. L’impronta dello Chardonnay domina con eleganza, restituendo un sorso preciso e raffinato, per una cuvée che riflette la resilienza della natura e la maestria dell’uomo.

(Chiara Giovoni)

