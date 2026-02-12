Nel 2026 “sappiamo cosa ci aspetta”: il punto su presente e futuro dell’export di vino italiano

A WineNews, Edoardo Freddi, patron di Edoardo Freddi International, tra le più avanzate realtà italiane dedicate all’export, con oltre 60 cantine. Dopo un 2025 di oscillazioni continue, che rendono la “pianificazione, quindi, un po’ problematica”, tutto sommato, “a fine anno, in Usa, il bicchiere è mezzo pieno”. Tra mercati che preoccupano, come quello Uk (difficile per prezzi, consumi e poco “fedele” al vino tricolore), buoni segnali arrivano da Oriente: con Vietnam, Corea, Indonesia e Thailandia. “Luci ed ombre”, invece, sul mercato tedesco: tra denominazioni in salute e altre che soffrono.

