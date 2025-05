Nervi, Spumante Dosaggio Zero Rosé Jefferson 2019

Maturato per 24/36 mesi sui suoi lieviti a seconda delle caratteristiche dell’annata, lo spumante Jefferson Dosaggio Zero Rosato 2019 profuma di fiori e piccoli frutti rossi, con tocchi di grafite, pane appena sfornato e sottobosco. In bocca il perlage è fitto e continuo, con il sorso a muoversi fragrante e deciso, terminando in un finale persistente e ben proporzionato, dai rimandi agrumati. Nello scenario della denominazione del Gattinara, Cantine Nervi è la realtà più antica, essendo stata fondata nel 1906. Oggi conta su 28 ettari a vigneto - posti ad un’altezza tra i 300 e i 400 metri sul livello del mare in Valsesia, ai piedi del Monte Rosa - per una produzione che si attesta sulle 150.000 bottiglie. Ma l’elemento più importante continua a restare la sua acquisizione da parte di Roberto Conterno, patron della blasonatissima cantina Giacomo Conterno di Monforte d’Alba, avvenuta nel 2018, a succedere alla precedente proprietà in mano alla famiglia norvegese Astrup, che la deteneva dal 2011. Con le etichette aziendali a conservare una confortante e ben leggibile cifra stilistica, dove il Nebbiolo dell’Alto Piemonte afferma tutte le proprie peculiarità e potenzialità. E Cantine Nervi a ribadire il suo ruolo storico non perdendo di coerenza e continuità, ma anzi accrescendo la qualità dei propri vini, che il tocco di Roberto Conterno ha arricchito in raffinatezza e definizione espressiva.

