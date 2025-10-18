“Nonostante incertezze e dazi, il Chianti Classico si continua a vendere nei volumi normali”

“Nonostante le incertezze e i dazi, i volumi di vendita del Chianti Classico in 9 mesi nel 2025 sono gli stessi del 2024, a conferma della tenuta importante di Consorzio e aziende, e che ci permette di contrastare il momento critico che il mondo del vino sta vivendo”. A WineNews il presidente del Consorzio, Giovanni Manetti, a margine della firma della partnership con l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec: “i loro studenti diventeranno nostri ambasciatori in Canada, un mercato per noi molto importante”.

