Ornellaia, Doc Bolgheri Bianco Ornellaia 2022

Il Bolgheri Bianco di casa Ornellaia, griffe di riferimento del bolgherese, nasce nel 2013 come espressione di tre piccoli vigneti allevati ad hoc per la produzione bianchista. Si tratta di un Sauvignon Blanc in purezza che non effettua la fermentazione malolattica, fermentando e maturando per 10 mesi in barrique e tonneau (per il 25% nuovi e per il 75% usati), che è stato capace, fin da subito, di entrare nei desiderata degli appassionati più esigenti per il suo carattere mediterraneo e raffinato. La versione 2022 profuma di frutta a polpa gialla, agrumi e erbe aromatiche, con tocchi speziati ed erbacei. In bocca il sorso è succoso e tendenzialmente fragrante, sviluppandosi continuo ed articolato fino ad un finale largo intenso dai ritorni fruttati e dai tocchi agrumati. L’Ornellaia, tenuta di 115 ettari a vigneto per una produzione di 1.000.000 di bottiglie, arrivate per la prima volta sugli scaffali nel 1988, è dal 2012 la dependance dei Frescobaldi in terra bolgherese, ed è tra le cantine la cui fama è difficile circoscrivere a Bolgheri, alla Toscana o all’Italia. Un’azienda che ha fatto un non piccolo pezzo della storia del vino a tutte le latitudini, prendendo forma negli anni Ottanta del secolo scorso attraverso il succedersi di uno straordinario numero di protagonisti del mondo del vino internazionale, che hanno scandito le sue vicende, conquistando tutti senza lasciare dubbi.

