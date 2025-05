Piazzo, Docg Barolo Sottocastello di Novello 2020

La storia dell’Azienda Piazzo ha inizio negli anni Sessanta del secolo scorso a San Rocco Seno d’Elvio. Armando Piazzo e Gemma Veglia non abbandonano la tradizione del lavoro in vigna delle loro famiglie e, anche se in tempi lontani anni luce da quelli attuali, intraprendono il loro percorso vitivinicolo. Nel 1979, si vinificano le prime uve di quello che diventerà il Barbaresco, mentre nel 1985 la figlia Marina insieme a suo marito Franco entrano in azienda, proprio quando nasce il primo Barolo aziendale. Oggi la cantina conta su oltre 70 ettari a vigneto, posti in gran parte nei pressi degli edifici aziendali ma non solo: Mango, Neviglie, Guarene e Novello sono i comuni in cui si trovano le altre parcelle di proprietà. Nel 2007 la conduzione dell’azienda passa definitivamente nelle mani della figlia Marina che, insieme a Franco, continua a percorrere la strada tracciata dai propri genitori. Poco dopo, fanno il loro ingresso in azienda anche i loro figli, Simone e Marco, destinati a scrivere i capitoli futuri della storia dell’azienda di famiglia. Il Barolo Sottocastello di Novello è maturato per almeno 18 mesi in legno grande. La versione 2020 profuma di frutta rossa matura e fiori appena appassiti, con tocchi speziati e balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è polposo e intenso, dalla trama tannica articolata e dal finale persistente che torna su toni fruttati e balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2025