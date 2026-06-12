Pio Cesare, Doc Colli Tortonesi Timorasso Derthona Riserva 2023

Da oltre mezzo secolo la cantina storica Pio Cesare di Alba, pur restando focalizzata sui rossi di famiglia, ha avviato un importante percorso sui bianchi, dallo Chardonnay di Piodilei al Sauvignon Blanc. Ora debutta con il suo primo bianco Timorasso dei Colli Tortonesi, dove nel 2018 ha acquistato in località Vho a Tortona un terreno di soli due ettari e mezzo, in cui ha piantato un vigneto nel 2021. La prima vendemmia del 2023 porta oggi all’uscita della prima bottiglia, con una produzione fatalmente ridotta al minimo, che anche in futuro non dovrebbe superare le diecimila. Il Derthona Timorasso Riserva Pio Cesare 2023 è stato vinificato per un anno in acciaio, dopo una brevissima macerazione del 20% sulle bucce e si è affinato per due anni in bottiglia. “Per noi sarà poco più di uno sfizio, ma vi abbiamo dedicato grandi energie: è un percorso che si chiude, avviato dal sogno di mio padre, scomparso nel 2021, di realizzare un grande bianco da invecchiamento e lui ricordava sempre di aver assaggiato un Timorasso invecchiato vent’anni che lo aveva impressionato”, dice Federica Boffa Pio, erede ventottenne della cantina. Le premesse per un ottimo invecchiamento ci sono tutte: l’esposizione a sud e il terreno calcareo-marnoso conferiscono mineralità e struttura, il tutto bilanciato dalla complessità aromatica garantita da una raccolta leggermente anticipata e dalle medio-grandi dimensioni degli acini.

(Giorgio Caldonazzo)

Copyright © 2000/2026