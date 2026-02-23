“Dobbiamo spingere sulla promozione e sull’attività di sviluppo del business del vino”

Se l’export di vino soffre, soprattutto in Usa, “dobbiamo capire se è un trend strutturale o no, e guardare oltre i numeri, aumentando la pressione promozionale e l’attività di sviluppo del business, data anche la spinta al comparto con la Cabina di Regia voluta dalla Premier Meloni e le maggiori risorse che i Ministri Lollobrigida e Tajani hanno aiutato a predisporre per l’Ice, 100 milioni in più nella Legge di Bilancio”: così, a WineNews, da “Slow Wine Fair”, a BolognaFiere, Matteo Zoppas, presidente Ita-Italian Trade Agency, che sullo stop ai dazi Usa dice “le risposte non dipendono da noi”.

