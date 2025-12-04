“Più promozione nel mondo, e in Europa, non ai fondi per estirpare i vigneti, più informazione”

Le richieste per il futuro del vino alla politica, dalla voce, a WineNews, del presidente di Unione Italiana Vini - Uiv, Lamberto Frescobaldi. “Bene le risorse aggiuntive assegnate dal Governo ad Ice, ma sarebbe bello potenziare anche in Europa la promozione con i fondi Ocm, perchè è un mercato da 400 milioni di abitanti. Importante non disperdere fondi per estirpare i vigneti, misura che già non ha funzionato nel 2009, quando abbiamo sprecato 1 miliardo di euro. I dazi Usa? Le imprese hanno già fatto tutto il possibile per assorbirli, e anche qualche importatore americano. Speriamo che Trump faccia un passo indietro nei confronti dell’Europa, come già avvenuto per altri Paesi”.

