L'Approfondimento

“Piwi nei disciplinari tema delicato, ma niente vieta che possano avere un’indicazione specifica”

Il pensiero, a WineNews, di Vincenzo Gerbi, vicepresidente Accademia Italiana della Vite e del Vino e docente di Enologia all’Università di Torino

“I disciplinari dovrebbero far rispettare la tradizione, ma lasciare anche libertà tecnica. Talvolta sono poco ragionevoli e i produttori si lamentano: ma devono scegliere loro dove vogliono stare. L’eventuale ingresso dei Piwi, per esempio, è un tema delicato: se il vino di una certa denominazione viene realizzato con un vitigno diverso, il consumatore deve saperlo. Ma niente vieta che questi ibridi possano avere a loro volta un’indicazione specifica”. Così a WineNews, Vincenzo Gerbi, vicepresidente Accademia Italiana della Vite e del Vino e docente di Enologia all’Università di Torino.

TAG: ACCADEMIA ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO, DENOMINAZIONI, DISCIPLINARI, ENOLOGIA, PIWI, UNIVERSITÀ DI TORINO, VINCENZO GERBI

