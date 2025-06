Poderi dal Nespoli, Docg Romagna Albana Secco Scanadè 2023

Posizionata nel cuore della Valle del Bidente, primo distretto Bio-simbiotico certificato in Italia, Poderi dal Nespoli è una cantina davvero “green” che Argea, gruppo proprietario, ha lanciato in importanti progetti enologici. Dalla partnership con Riccardo Cotarella sono arrivate tre nuove referenze, presentate a Vinitaly: il Prugneto Romagna Doc Sangiovese Superiore 2023 - etichetta storica dell’azienda che ha beneficiato di un restyling enologico - e due nuovi bianchi: il Lóstar Forlì Igt Chardonnay e lo Scanadè Romagna Docg Albana Secco. Quest’ultimo è un omaggio alla Romagna, essendo l’Albana vitigno strettamente legato alla tradizione e al territorio, nonché primo vino bianco italiano ad aver ottenuto la Docg (1987). Scanadè esalta la struttura e la complessità dell’Albana attraverso un’attenta vinificazione: le uve, coltivate su terreni calcarei e raccolte a mano, fermentano in parte in barrique con bâtonnage regolari, acquisendo maggiore struttura e profondità. Dal colore giallo intenso, con riflessi dorati, Scanadè ha un profumo fine e netto. Le note aromatiche e floreali, come acacia e ginestra, sono arricchite da quelle di frutta gialla e agrumi. In bocca rivela un sapore ricco e avvolgente, con vivaci tannini che caratterizzano il finale, mantenendo comunque un grande equilibrio tra freschezza e acidità. Si abbina bene a piatti a base di pesce, risotti alle erbe, carni bianche.

(Cristina Latessa)

