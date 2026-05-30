Polje, Doc Collio Bianco Fantazija 2024

“Il suo nome richiama l’immaginazione: la capacità di interpretare il territorio con sensibilità, lasciando che ogni vitigno esprima il proprio carattere”: ecco qui Fantazija di Polje, un blend di uve bianche autoctone, che macerano brevemente a freddo, prima di fermentare in acciaio e restare a lungo in contatto con le fecce nobili. La versione 2024 profuma di albedo, fiori di gelsomino, mentuccia e gesso, rivelandosi più generoso in bocca, dove si diffonde morbido e piccante, di consistenza sapida e dal lungo finale di frutta e fiori gialli. Polje si trova a Cormòns: fondata nel 1926, dal 2015 è della famiglia Sutto, coi suoi 15 ettari di vigna trentenne attorniati da bosco.

(ns)

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