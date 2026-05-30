Primosic, Doc Collio Bianco Klin 2017

I fratelli Boris e Marko Primosic, dalla loro cantina nel comprensorio di Oslavia, nel Collio goriziano, hanno costruito nel tempo una realtà decisamente significativa, ereditando l’opera del loro padre Silvan, che nel 1964 imbottigliava la sua prima vendemmia. Oggi l’azienda possiede un patrimonio viticolo di 32 ettari, da cui si ricavano oltre 200.000 bottiglie, saldamente tra i punti di riferimento del Friuli enoico. La gamma delle etichette aziendali è ampia e i metodi di vinificazione affondano le proprie radici nella tradizione, con l’uso, per esempio, di antiche tecniche transfrontaliere quasi ancestrali, dove lunghe macerazioni sono protagoniste nella realizzazione dei bianchi, accanto all’utilizzo di uve sovramaturate e fermentate in tini aperti. senza aggiunta di lieviti e senza controllo delle temperature. Il Collio Bianco Klin 2017 propone un bagaglio aromatico che rimanda ai fiori di camomilla, al miele, alle pesche mature, alla cera, alle erbe aromatiche e alle spezie. In bocca il sorso è ampio e sapido, conservando nel suo sviluppo fragranza e profondità, fino ad un finale lungo e persistente dai lampi balsamici.

(are)

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