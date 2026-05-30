Puiatti, Venezia Giulia Igt Bianco Ribolla Gialla 2025

La Ribolla è uno dei vitigni simbolo del Friuli enoico e, specie nel recente passato, ha assunto il ruolo di vero e proprio punto di riferimento. La Ribolla Gialla 2025 di Puiatti profuma di fiori di gelsomino, agrumi, frutta a polpa bianca e citronella, con tocchi gessosi. In bocca il sorso è ampio, tendenzialmente fragrante e sapido, dallo sviluppo continuo e ben bilanciato, terminando in un finale persistente e dai ritorni fruttati. La Cantina Puiatti, dal 1967 protagonista del mondo viticolo friulano, fa parte del gruppo Angelini Wines & Estates - insieme a Val di Suga a Montalcino, Tenuta Trerose a Montepulciano, San Leonino a Castellina nel Chianti, Tenute San Sisto e Fazi Battaglia nelle Marche e Bertani in Valpolicella. Si tratta di una realtà produttiva costituita da 45 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 450.000 bottiglie, che ha saputo evolversi cogliendo e anticipando i continui cambiamenti del mondo del vino, coniugando esperienza, tradizione e innovazione. Il tutto fondato su un’unica filosofia vitivinicola: il rispetto del territorio, ossia del legame tra ambiente, vitigno, clima e intervento dell’uomo.

(are)

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