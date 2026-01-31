Riflessioni sul valore della certificazione del vino, al debutto del Polo Vitivinicolo del Triveneto

Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, presidente e direttore Valoritalia, presentano un modello di governance innovativo, quello del Triveneto, che vede la sinergia tra enti di controllo e Consorzi in un’area che vale il 30% del vino italiano imbottigliato. Tra valore dei controlli, diversità delle certificazioni, dal vino alla sostenibilità, all’enoturismo sostenibile, guardando all’arrivo dei vini no-low alcol, in un sistema di controllo, quello del vino italiano, che è il più avanzato del mondo.

Copyright © 2000/2026