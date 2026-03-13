Rocca Sveva, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2018

Realtà storica e dal presente altrettanto significativo, la Cantina di Soave vede gli albori della sua attività a fine Ottocento, precisamente nel 1898. Oggi, le vigne sono dislocate in diversi areali e in quasi tutte le denominazioni venete più importanti, con un parco vigneto complessivo che raggiunge i 6.500 ettari di superficie coltivata, per una produzione complessiva attestata sugli 45.000.000 di bottiglie, declinata in portafoglio etichette assai vasto, comprendente vini a denominazione e Indicazioni Geografiche Protette. Attualmente, ad identificare questo vero e proprio polo produttivo, c’è il marchio “Cadis 1898 - Cantina di Soave” che unisce sotto il suo cappello anche Cantina di Illasi, Terre al Lago e Montecchia di Crosara: un progetto articolato e di ampio respiro, che raccoglie il meglio della produzione nelle selezioni “Rocca Sveva”, “Equipe5”, “Poesie”, “Selezioni Venete” e “Villa Rosina-Rocca Alata”. Le terre e le cantine spaziano dunque dal Garda al Soave, dal Lessini alla Valpolicella, raccontando il meglio del veneto enoico, efficacemente esportato in tutto il mondo. L’Amarone della Valpolicella Riserva 2018 propone un bagaglio olfattivo ampio e dai timbri caldi nei suoi rimandi alla ciliegia sotto spirito e alla fragola in confettura, con cenni balsamici, di spezie e di tabacco a rifinitura. In bocca il sorso è morbido e dolce, dall’articolazione ricca e dal finale cremoso e intenso.

(fp)

Copyright © 2000/2026