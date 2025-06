Ruffino, Docg Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2021

Ruffino - marchio fondato nel 1877 da Ilario e Leopoldo Ruffino a Pontassieve - come noto, fa parte del gigante a stelle e strisce Constellation Brands, mantenendo il suo baricentro produttivo decisamente puntato sulla Toscana, dove rappresenta una delle realtà più significative sia per quantità che per qualità del suo portafoglio etichette. Molte le tenute di proprietà nei luoghi più vocati della Regione: Poggio Casciano, a Grassina (65 ettari a vigneto), Montemasso, a Impruneta (30 ettari a vigneto), Santedame e Gretole, a Castellina in Chianti (rispettivamente 90 e 110 ettari a vigneto), Greppone Mazzi, a Montalcino (25 ettari a vigneto) e La Solatìa, a Monteriggioni (85 ettari a vigneto). A queste va aggiunto un unico “sconfinamento”, precisamente in Veneto, con le tenute La Duchessa e Ca’ del Duca, che occupano 90 e 35 ettari di superficie. Un parco viticolo che arriva a 610 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 24.000.000 di bottiglie. Tra le etichette simbolo dell’azienda di Pontassieve, il Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro riveste senz’altro il ruolo di protagonista. La versione 2021 - maturato per 36 mesi in legno grande, barrique e cemento - profuma di ciliegia matura, ginepro, tabacco, e fiori appena appassiti, con tocchi di cioccolato ed affumicati. Il sorso è polposo e denso, dai tannini fitti e continui e dal finale lungo dai toni balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2025