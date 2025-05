Saffirio, Docg Barolo Castelletto Millenovecento48 Riserva 2018

Il Barolo Castelletto Millenovecento48 Riserva 2018, ottenuto dalle uve dell’omonimo Cru di Monforte d’Alba e maturato in cemento e legno per 30 mesi, profuma di frutti neri e nocciole tostate, con tocchi di tabacco, cacao e polvere di caffè. In bocca il sorso è polposo e persistente, dai tannini serrati e dal finale solido su ritorni fruttati, con rimandi ancora tostati e affumicati. I vini a marchio Saffirio nascono negli anni Ottanta del secolo scorso. L’anima di questo progetto è Sara Vezza, che da giovanissima decise di custodire le vigne della madre Josetta (un piccolo tesoro di 4 ettari ereditati dai genitori e condivisi col marito): a 19 anni produsse la sua prima annata e a 22 anni diventò produttrice a tempo pieno. Negli anni, è arrivata la fusione con il suo marchio personale (Sara Vezza, appunto) e l’ampliamento delle vigne di proprietà (20 ettari, distribuiti su 4 comuni, che producono 120.000 bottiglie l’anno), e, da ultimo, la compartecipazione con Renzo Rosso (l’imprenditore della moda che ha diversificato il suo business anche nel mondo del vino, con la sua Diesel Farm, con il co-branding con Canevel per il Prosecco e con la partecipazione proprietaria nella Benanti sull’Etna). Accanto a tutto questo, Sara Vezza produce spumanti (anche di Alta Langa), un Vermouth, e le etichette che ha in parte ereditato e in parte sviluppato dall’azienda materna, a base Barbera, Nebbiolo e Rossese.

