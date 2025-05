San Leonino, Docg Chianti Classico Al Limite 2022

San Leonino deve il suo nome (e il suo logo) alla Chiesa romanica del borgo medievale in cui sorge: vi si produceva vino fin dall’anno mille, ma trovandosi al confine fra Firenze, Siena e Volterra, fu contesa per decenni, finché non entrò definitivamente a far parte dello stato fiorentino, contribuendo alla creazione della Lega del Chianti nel 1384. Il Gruppo Angelini Wines & Estates - che comprende anche le cantine di Bertani in Valpolicella, Val di Suga a Montalcino, Tenuta Trerose a Montepulciano, Tenute San Sisto nei Castelli di Jesi e Puiatti a Romans d’Isonzo - ha acquisito la fattoria nel 1994, dando finalmente costanza al precedente periodo di discontinuità proprietaria. Gli ettari vitati oggi sono 37 su 106 totali e sono divisi su 3 livelli: il vigneto Monsenese sorge nella parte più alta su suolo ad alberese e dà origine alla Riserva; il vigneto Bellosguardo circonda la cantina su suolo di galestro e alberese e dà origine alla Gran Selezione Salivolpe; infine il vigneto Santa Maria è il più florido ed è posto nella parte inferiore su suolo sabbioso-argilloso. Da qui l’azienda produce l’etichetta Governo all’uso Toscano e a questo Chianti Classico Al Limite, che nella versione 2022 ha equilibrio aromatico e buon ritmo: profuma di fragola, santoreggia, violetta appassita e cenni di tabacco, mentre esordisce dolce al palato, sviluppando aderenza sapida e agrumata e chiudendo mentolato e di nuovo fruttato.

(ns)

