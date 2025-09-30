“Soave, trend positivo. Ma lo stato di salute di un territorio è una questione complessa”

A WineNews, Cristian Ridolfi, presidente del Consorzio del Soave: sul futuro di una delle denominazioni bianchiste più importanti d’Italia. Che è anche questione di “stili”: “le Uga valorizzano le differenze nella denominazione, che sono una ricchezza, ma la comunicazione deve essere più omogenea e parlare delle due anime del Soave: uno pronto da bere, dall’espressione floreale, ideale per antipasti, aperitivi, e primi piatti, ed un “Soave d’annata”, che sa evolvere in maniera positiva nel tempo, è gastronomico e si abbina a tante cucine dal mondo”.

