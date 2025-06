Tenuta di Nozzole, Docg Chianti Classico Nozzole 2023

La Tenuta di Nozzole si trova a metà strada fra San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti, nella zona più settentrionale del Chianti Classico. Qui Nino Folonari investe nel 1971 - dopo aver acquisito le Tenute del Cabreo nel 1967 - spinto dalla volontà di produrre vino di qualità, focalizzandosi meno sulla grande produzione e la distribuzione che aveva caratterizzato l’attività della sua famiglia. È l’inizio di un percorso che ad oggi conta su 220 ettari di vigneto e una produzione media annua di 1 milione di bottiglie, grazie alle tenute nel frattempo aggiuntesi - Tenuta la Fuga a Montalcino, Tenuta Campo al Mare a Bolgheri e la Tenuta Vigne a Porrona nella Maremma Grossetana - e che dal 2000 rientrano in “Ambrogio e Giovanni Folonari”, rispettivamente figlio e nipote di Nino. Nel 2017 la famiglia decide di rilanciare il Chianti Classico della Tenuta di Nozzole e rinnovano così la 3 principali etichette della tenuta: la Gran Selezione Giovanni Folonari, la Riserva La Forra e il Chianti Classico annata, qui assaggiato nella versione 2023. Dopo la fermentazione in acciaio con seguente macerazione di 4 settimane e la maturazione (in botti, barrique e acciaio) per 20 mesi, si rivela un vino dalla trama larga ma intensa, profumata di incenso, confettura di ciliegie e fiori di biancospino, con un cenno ematico; in bocca vira su note più vegetali e balsamiche, sorrette da un sorso materico e persistente.

(ns)

Copyright © 2000/2025