Tenuta Santa Maria, Docg Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2019

Tenuta Santa Maria è l’azienda della famiglia Bertani che si insediò in Valpolicella a praticare vitivinicoltura almeno fin dal 1567. La villa neoclassica, fu costruita nel 1735: si trova ad Arbizzano di Negrar, ai piedi delle colline che segnano i confini più orientali della zona Classica della denominazione. Il brolo della villa protegge ancora oggi le preziose vigne per cui era stato realizzato fin dal 1500 (ne è testimone una mappa dell’Archivio di Stato di Venezia) mentre la villa è adibita a cantina e fruttaio per l’appassimento dei grappoli. Poco prima di Soave, invece, a Colognola ai Colli, si trova la Tenuta Santa Maria alla Pieve, dove i Bertani coltivano vite fin dal 1850 (Garganega, anche Chardonnay, Syrah e Merlot). Fra le vigne del brolo (oggi esteso a 22 ettari), quelle nella Val di Negrar e in Val d’Illasi, si raggiungono 54 ettari di proprietà, che si trasformano in 230.000 bottiglie all’anno. I vini di punta sono ovviamente quelli delle denominazioni della Valpolicella e del Soave, ma non mancano etichette meno diffusi, come i cru di Merlot e Chardonnay. L’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2019, dopo 66 mesi in botti grandi di Slavonia e assemblaggio in cemento, risulta fine e nobile: profumi di fiori appassiti, ciliegia sotto spirito, spezie fresche ed erbe aromatiche, anticipano un sorso dall’aderenza carnosa e dall’acidità fruttata, che si allunga verso un finale balsamico.

(ns)

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