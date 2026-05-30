Toros, Doc Collio Merlot Riserva 2020

La cantina di Franco Toros si trova a Nivali, ad un passo da Plessiva, il valico che conduce in Slovenia. Dodici sono gli ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie: numeri che sottolineano il carattere dell’azienda, squisitamente familiare e artigianale, che, soprattutto nel recente passato, è riuscita ad emergere tra le migliori dell’areale. Le etichette, dal forte legame con il proprio territorio d’origine, puntano soprattutto sulla sua “anima” bianchista, che resta certamente quella più interessante e capace di regalare anche l’eccellenza assoluta. La cantina, tuttavia, produce anche un paio di etichette a base di Merlot a Doc Collio e Doc Collio Riserva. Quest’ultimo vino, nella versione 2020 maturata per 24 mesi in barrique, profuma di piccoli frutti rossi, anche in confettura, con tocchi leggermente erbacei e rimandi alla vaniglia e al cioccolato. In bocca il sorso attacca dolce e polposo, sviluppandosi con buon ritmo e contando su una trama tannica tendenzialmente soffice, per poi terminare in un finale ampio e persistente, dai ritorni fruttati e speziati.

(fp)

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