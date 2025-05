Umberto Cesari, Rubicone Igt Sangiovese Tauleto 2018

Quella di Umberto Cesari è fuor di dubbio una delle firme più conosciute e apprezzate della viti-enologia emiliana con una storia che comincia nel 1964 e una capacità di interpretare i mercati come pochi altri, anche grazie a idee e strategie decisamente originali. Certo l’azienda con sede a Castel San Pietro ne ha fatta di strada dalla sua fondazione, da quei circa venti ettari di allora che sono diventati oltre 250 coltivati a biologico oggi (per una produzione complessiva di 3.000.000 di bottiglie), tutti sulle colline che confinano con la Toscana e sovrastano l’antica via Emilia, ad altitudini significative che vanno dai 200 ai quasi 400 metri sul livello del mare. Terre suddivise in vari poderi - La Casetta, Parolino, Cà Grande e Laurento - acquisiti nel tempo grazie alla certosina opera della famiglia, alimentata da un’appassionata fiducia nelle potenzialità della zona, che sta trovando una fisionomia sempre più leggibile. Un Sangiovese quasi in purezza, il Tauleto è affinato in legno per almeno due anni e, nella versione 2018, mostra una veste cromatica di colore rosso quasi purpureo. Al naso si susseguono toni affumicati e tostati, che accompagnano lampi di frutta nera matura, con tocchi speziati a rifinitura. In bocca il sorso è materico e molto pieno, dall’articolazione tannica serrata e dallo sviluppo opulento e intenso, terminando in un finale ancora fruttato e speziato.

(fp)

Copyright © 2000/2025