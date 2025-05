Vigne Marina Coppi, Doc Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2022

La storia dell’Azienda Vigne Marina Coppi si intreccia indissolubilmente con quella di un piccolo comune dell’Alessandrino, Castellania Coppi, dove nacque, nel 1919, il mito del ciclismo Fausto Coppi. Proprio qui il nipote del grande Fausto, Francesco Bellocchio, decise nel 2003, assieme alla moglie Anna, di dare vita ad una realtà vitivinicola centrata sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni e sulla massima attenzione alla sostenibilità. A nonno Fausto Coppi è appunto intitolato il Timorasso in purezza “Fausto”, che abbiamo degustato in occasione dell’evento organizzato da Pellegrini Spa a Palazzo Ripetta a Roma. “È un vino elegante e potente, come potente ed elegante era la pedalata del nonno - ci hanno detto Francesco e Anna Bellocchio - e poi Fausto significa fortunato e ci piaceva pensare che anche il Timorasso, su cui avevamo scommesso avviando l’azienda più di 20 anni fa, fosse un vitigno fortunato”. Il Fausto 2022 nel bicchiere presenta un colore giallo paglierino intenso e lucente. Al naso è complesso ed intenso, evidenzia da subito mineralità e fiori bianchi, per finire su note agrumate e pompelmo rosa. In bocca esprime una struttura importante, ottima sapidità, calore e freschezza: elementi che conferiscono grande equilibrio. A tavola si sposa bene con risotti mantecati ai formaggi o con tartufo bianco, carni bianche, crostacei e piatti di pesce strutturati. Ottimo anche con il baccalà.

(Cristina Latessa)

