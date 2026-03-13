Villa Poggio Salvi, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2020

Il Brunello di Montalcino Riserva 2020 profuma di frutti rossi, chinotto, sottobosco e rosa, con tocchi ferrosi, di torrefazione, china e spezie. Austero il sorso, dallo sviluppo sapido e ampio e dal buon dialogo tra la polpa del frutto e i tannini, che termina in un lungo finale balsamico. Nel 1979 l’Ing. Pierluigi Tagliabue, conquistato dalla bellezza dei luoghi, decide l’acquisto di Villa Poggio Salvi (il cui toponimo rimanda al nome usato anticamente “Poggio della Salute”, e che identificava il luogo), iniziando da subito una completa ristrutturazione della tenuta, preparandola alla coltivazione della vite e alla successiva commercializzazione dell’imbottigliato. Oggi la cantina, condotta dallo stesso Pierluigi Tagliabue e dal nipote enologo Luca Belingardi, conta su 40 ettari di vigneti, che insistono sul quadrante meridionale della denominazione del Brunello, ad altitudini tra i 300 e i 500 metri su livello del mare, per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. Nel 1998 l’azienda si è arricchita di una nuova tenuta nella terra del Chianti, “Casavecchia”, dove vengono prodotti il Chianti Colli Senesi e gli Igt “Tosco” e “Lavischio”. I suoi vini sono noti anche grazie al simbolo della “Pomona”, il viso di donna dai capelli d’uva che raffigura la “Patrona pomorum”, dea romana dei frutti, che campeggia sulle etichette aziendali fin dal loro esordio sul mercato ormai cinquanta anni fa.

(are)

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