Villa Sandi, Doc Montello Colli Asolani Merlot Còrpore 2021

Ai piedi del Monte Grappa, lambito dal fiume Piave, si trova il Montello - un “piccolo monte”, come suggerisce il nome - che lussureggia di boschi intervallati da vigneti. Con i Colli Asolani rappresenta il “volto enoico” rosso della provincia di Treviso, distante pochi chilometri, piccolo contrappeso in quantità a tutte bollicine da Glera. Questa è la denominazione che esprime il Còrpore, rosso di punta di Villa Sandi, prodotto nell’omonima Tenuta, adiacente alla storica sede aziendale di scuola palladiana a Crocetta del Montello. A dare i natali, per così dire, a questo Merlot in purezza, un lungo percorso iniziato con la zonazione del vigneto per identificare le porzioni più adatte alla coltivazione del vitigno. Poi le scelte: la riduzione delle rese - un chilo di uva per ceppo per 55 quintali ad ettaro, la vendemmia quando l’uva è leggermente sovramatura, lunga macerazione con le bucce per estrarre colore e tannini e, dopo la fermentazione alcolica, un anno di barrique di rovere francese nelle cantine sotterranee di Villa Sandi, dove entro fine anno completa la malolattica. Poi lo stesso tempo di affinamento in bottiglia. Color rosso rubino “denso”, si presenta al naso con una bella ampiezza olfattiva che intreccia le note frutta rossa in confettura con quelle speziate di pepe, cacao e noce moscata. Il sorso, che riporta al gusto le stesse suggestioni, è morbido, equilibrato e persistente.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2025