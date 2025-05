Villa Sandi, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut La Rivetta 120

Raramente un successo non ha alle spalle storia e competenza. È il caso di Villa Sandi, in cui valori e capacità si tramandano dagli anni Venti del secolo scorso, quando Mario Polegato, nonno dell’attuale presidente, acquisì i primi vigneti. Ora ad affiancare Giancarlo Moretti Polegato oltre alla moglie Augusta, ci sono i figli Diva e Leonardo. Nel portafogli dell’azienda, con sede nell’omonima villa seicentesca in stile palladiano a Crocetta del Montello, dominano le bollicine di Glera - dal Prosecco Doc, all’Asolo Docg, dal Conegliano Valdobbiadene Docg al cru Cartizze della stessa denominazione - ma non mancano metodo classico da vitigni internazionali e vini fermi. Comun denominatore la ricerca dell’interazione tra ambiente pedo-climatico, ossia dell’identità territoriale, e metodo di produzione, che nel caso del Valdobbiadene Docg La Rivetta 120 Extra Brut viene amplificata in complessità da quattro mesi di sosta sui lieviti in autoclave. Nasce da un unico vigneto di bella esposizione sulle colline di Valdobbiadene, mantenendo le rese al di sotto di quelle consentite dal disciplinare, ad aggiungere ulteriore spessore al sorso. Giallo brillante e perlage molto fine, al naso è ampio spaziando dalla frutta a polpa bianca, come la mela, a sfumature fruttate tropicali e altre sensazioni più dolci, che il sorso asciutto e cremoso in parte contrasta, grazie al basso dosaggio di zucchero. Finale persistente.

(Clementina Palese)

