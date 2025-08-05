“Vino, cibo e salute: educare al consumo enogastronomico è fondamentale”

A WineNews, Sara Farnetti, specialista in Medicina interna, docente, presidente Agronetwork, e divulgatrice sui temi di alimentazione e nutrizione funzionale: “educare al consumo enogastronomico e all'impatto che questo ha sulla nostra salute è fondamentale. Non bastano integratori o digiuni una tantum. Il cibo agisce sugli ormoni, come l’insulina, che è la prima causa di infiammazione: 2-3 bicchieri di vino a settimana sono nulla rispetto a decenni di alimentazione scorretta e di eccesso insulinico che ci portano, silenziosamente, a diabete, infarto, cancro, eccetera”.

Copyright © 2000/2025