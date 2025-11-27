“Vino e alcol non vanno demonizzati, ma va diffusa una maggior cultura del saper bere”

WineNews è con Giacomo Ponti, presidente di Federvini: “chiediamo alla politica, anche per il 2026, l’attenzione che ci è stata data negli anni precedenti”. Poi il “No safe level”, tematica recentemente rivista dall’Oms e “riscritta in termini accettabili”. “Vino e alcol non vanno demonizzati, ma ne va diffusa una maggiore cultura: una civiltà del bere, che sa come moderarne i consumi”, magari guardando al modello italiano, che con “una moderazione e varietà nel consumo alimentare quotidiano senza pari” porta ad un’aspettativa di vita “molto più lunga rispetto agli altri paesi del mondo”.

