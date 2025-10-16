Vino e ricarichi al ristorante, un tema delicato e “caldo”, letto dai produttori

Le riflessioni di Chiara Lungarotti (Lungarotti), Laura Bosio (Bosio Franciacorta), Stefano Antonucci (Santa Barbara) e Giovanna Prandini (Perla del Garda). Tra la necessità di un maggior dialogo tra chi produce e chi vende al consumatore finale, la consapevolezza che tutta la filiera attraversa una fase complessa per fatturati e consumi, il rispetto dei ruoli, ma anche con la perplessità per ricarichi che, talvolta, sono alti al punto da scoraggiare i consumatori.

