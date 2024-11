Vino, i bilanci nel 2023 hanno tenuto, ma la redditività soffre e gli indebitamenti aumentano

A WineNews l’analisi di Luca Castagnetti di Studio Impresa, che analizzato i bilanci di 800 cantine italiane, per 13,5 miliardi di euro di fatturato. “I fatturati complessivi, in valore, crescono di poco ma solo se si tiene conto dell’inflazione. Ma per le aziende del settore, ad ogni livello, peggiora l’esposizione finanziaria, che appesantisce le attività. E dai dati che abbiamo oggi anche nel 2024 il trend sarà più o meno questo”.

