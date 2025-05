Zenato, Doc Lugana Sergio Zenato Riserva 2022

Il Lugana Sergio Zenato Riserva, ottenuto dalle uve delle viti più vecchie del Podere Massoni raccolte leggermente tardive, è fermentato in legno di varia misura e in acciaio, maturando alcuni mesi sempre in acciaio. La versione 2022 si presenta di colore giallo paglierino intenso, dai riflessi dorati. Al naso emergono toni aromatici iodati, di frutta tropicale e di agrumi. In bocca il sorso è pieno, fragrante e sapido, terminando in un finale ancora molto fruttato e persistente. La cantina Zenato non è soltanto una delle realtà simbolo dell’Amarone: l’azienda possiede infatti la sua tenuta più importante, nella sponda meridionale del lago di Garda, nei pressi di San Benedetto di Lugana. Un chiaro segnale dello stretto legame che la famiglia ha sempre mantenuto con questa zona, ben prima dell’attuale successo. Era il 1960, infatti, quando Sergio Zenato, pionieristicamente, scommise sul Trebbiano di Lugana. Nel Lugana, dunque, Zenato ha il suo cuore antico, nonché le sue radici affettive più significative. È qui, tra i comuni di Peschiera e Desenzano, che sorge la tenuta Santa Cristina, con 65 ettari coltivati a Trebbiano di Lugana che, soprattutto nella porzione del Podere Massoni, conta su ceppi di oltre cinquanta anni di età. Ma Zenato è anche, evidentemente, Valpolicella, con i suoi 35 ettari a vigneto, a cui si è aggiunto anche, nel 2003, podere Prospero - 4 ettari a vigneto - a Bolgheri.

