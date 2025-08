Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Fiori di Leonie 2022

L’azienda con sede a Cividale del Friuli, fondata da Giuseppe Zorzettig nel 1986 ed oggi animata da Annalisa e Alessandro Zorzettig, rappresenta un classico esempio dell’abilità e della solidità imprenditoriale del Friuli enoico. Da un lato Annalisa con suo dinamismo, dall’altro Alessandro a guidare con competenza e rigore i vigneti aziendali. Attualmente questa realtà produttiva, protagonista nel recente passato della denominazione Friuli Colli Orientali, lavora 120 ettari a vigneto - dove si allevano in prevalenza un mix tra varietà locali e alloctone quali il Friulano, il Pinot Bianco, lo Chardonnay, il Sauvignon, il Traminer, la Ribolla Gialla, la Malvasia, il Pignolo, lo Schioppettino e il Refosco - per una produzione complessiva di 800.000 bottiglie, distribuita in un ampio portafoglio etichette incentrato soprattutto sui vini bianchi, dove spiccano anche prodotti dall’imbattibile rapporto qualità/prezzo. Porta il nome della piccola nipote di Annalisa Zorzettig, Leonie, il vino ottenuto dall’uvaggio a base di Pinot Bianco, Sauvignon Blanc e Friulano, dedicato al progetto aziendale di biodiversità e maturato in acciaio per 6 mesi e in barrique per altri 6. La versione 2022 profuma di frutta esotica, con cenni agrumati e floreali. In bocca il sorso è avvolgente, pieno e gustoso, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso che torna su toni fruttati, aggiungendo un tocco vegetale a congedo.

(fp)

Copyright © 2000/2025