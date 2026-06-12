Substance - Parigi

Il Substance di Parigi - ristorante 1 stella Michelin dell’universo gastronomico di Stéphane Manigold, patron del gruppo Eclore - è guidato da una coppia di italianissimi chef provenienti dalla Capitale: Flavio Lucarini, talentuoso cuoco che lavora su una cucina che prende l’impianto classico d’Oltralpe e lo alleggerisce di pesantezza, lasciando intatta la disciplina tecnica; e Aurora Storari, premiata “Passion Dessert” dalla Michelin, concentra la sua esperienza sul sapore puro dell’ingrediente, la profondità naturale e la persistenza, smettendo di usare il dessert come semplice chiusura confortante del percorso gastronomico. I loro piatti riflettono il loro viaggio personale: due italiani che hanno assorbito la rigidità francese senza diventare freddi, proponendo una grammatica italiana riscritta, con quella sana distanza che consente di scavalcare gli stereotipi. Cinque i diversi menù proposti: in quello vegetariano c’è la Barbabietola, koji, latticello, ibisco; la Cacio e pepe; il dolce Cioccolato, tamarindo e meliloto.

Copyright © 2000/2026