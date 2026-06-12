02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Ristoranti ed Enoteche

RISTORANTE

Substance - Parigi

PARIGI, RISTORANTE, SUBSTANCE, Ristoranti ed Enoteche, Su i Vini di WineNews
Azienda: Groupe Eclore
Indirizzo: 18, Rue de Chaillot
Città: Parigi
Nazione Francia
Telefono +33 01 47200890

Il Substance di Parigi - ristorante 1 stella Michelin dell’universo gastronomico di Stéphane Manigold, patron del gruppo Eclore - è guidato da una coppia di italianissimi chef provenienti dalla Capitale: Flavio Lucarini, talentuoso cuoco che lavora su una cucina che prende l’impianto classico d’Oltralpe e lo alleggerisce di pesantezza, lasciando intatta la disciplina tecnica; e Aurora Storari, premiata “Passion Dessert” dalla Michelin, concentra la sua esperienza sul sapore puro dell’ingrediente, la profondità naturale e la persistenza, smettendo di usare il dessert come semplice chiusura confortante del percorso gastronomico. I loro piatti riflettono il loro viaggio personale: due italiani che hanno assorbito la rigidità francese senza diventare freddi, proponendo una grammatica italiana riscritta, con quella sana distanza che consente di scavalcare gli stereotipi. Cinque i diversi menù proposti: in quello vegetariano c’è la Barbabietola, koji, latticello, ibisco; la Cacio e pepe; il dolce Cioccolato, tamarindo e meliloto.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: PARIGI, RISTORANTE, SUBSTANCE

Altri articoli