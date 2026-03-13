Relais Il Mulino - Corigliano Rossano (CS)

Relais Il Mulino è un raffinato agriturismo situato nel cuore della Piana di Sibari e poco distante dalla spiaggia di Schiavonea. La residenza, che vanta 16 camere in hotel e 12 junior suite, una piscina all’aperto e una cappella privata, sorge su un mulino del Settecento, collocato all’interno di una tenuta di 40 ettari, con annessa azienda agricola. Il fiore all’occhiello del Relais è il ristorante, dove si possono assaporare gustose specialità della cucina calabrese, preparate dagli chef con ingredienti locali a km 0, per lo più prodotti all’interno dello stesso agriturismo. A raccontare ai clienti del pane, dell’olio, dei formaggi, yoghurt e salumi fatti in casa, c’è l’appassionata padrona di casa, l’imprenditrice Anna Aversente, che gestisce il Relais assieme ai suoi fratelli. Un ricco menù di terra o di mare assicura deliziose esperienze gastronomiche all’insegna della tradizione. Ottima anche la pizza. La cantina offre un ricco assortimento di etichette dove spiccano i vini del territorio.

(Cristina Latessa)

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