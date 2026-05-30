Enoteca di Cormòns - Cormòns (GO)

L'Enoteca di Cormòns è una realtà storica che vuole sostenere la cultura del vino friulano. Un progetto che nasce alla fine degli anni Ottanta e dove da anni trova espressione un'intensa attività di promozione, attraverso la mescita, la vendita e la degustazione dei vini della Regione e dei trenta soci che compongono la cooperativa:
(fp)
COSA VENDE
Baroni del Mestri, Venezia Giulia Refosco dal Peduncolo Rosso 2022 - € 29,00
Rosso dai contorni aromatici caldi e avvolgenti, con un sorso generoso e solido
Caccese, Collio Malvasia 2021 - € 20,50
Affascinati tratti aromatici e una progressione gustativa ampia e ricca
Carlo di Pradis, Collio Friulano 2018 - € 22,00
Ben centrati i caratteri varietali di questo bianco dal sorso sapido e intenso
Due del Monte, Collio Friulano Subida 2020 - € 33,00
Un bianco che indica una buona capacità di sfidare il tempo
Gradnik, Venezia Giulia Rosso Jazz 2018 - € 16,50
Rosso profumato e dalla beva disinvolta
Kurtin, Collio Pinot Bianco 2023 - € 20,00
Buona finezza aromatica accompagna un sorso docile e piacevole
Raccaro, Collio Friulano 2018 - € 35,00
Uno dei nomi più significativi quando si parla di Friulano
Renzo Sgubin, Venezia Giulia Bianco 3-4-3 2023 - € 23,00
Bianco profumato e dalla progressione gustativa assai saporita
Subida di Monte, Collio Friulano Fuart 2021 - € 25,00
Friulano strutturato caldo e sapido
Vosca, Collio Malvasia 2024 - € 18,50
Malvasia che profuma di frutti bianchi e possiede sorso ben bilanciato
COSA CONSIGLIA
Blazic, Collio Pinot Bianco 2022 - € 22,50
Godibile Pinot Bianco non privo di finezza aromatica
Borgo Savaian, Collio Bianco 2024 - € 16,50
Bianco dalla buona pulizia aromatica ad anticipare un sorso fresco e continuo
Buzzinelli, Collio Malvasia 2025 - € 12,50
Malvasia dai tratti semplici ma non banali che punta alla fragranza
Edi Keber, Collio Friulano Zegla 2019 - € 32,00
Stile molto personale per i vini di Edi Keber che non deludono mai
Livio Felluga, Rosazzo Bianco Terre Alte 2021 - € 82,50
Uno dei vini più noti del Friuli enoico
Magnàs. Collio Friulano 2025 - € 16,50
Un Friulano dal solido bagaglio aromatico e dalla beva centrata
Manzocco, Verduzzo Dolce Eden - € 15,00
Un vino fragrante che sa ben coniugare dolcezza e sapore
Zorzon, Collio Sauvignon Blanc 2024 - € 16,00
Molto varietale il tratto aromatico di questo piacevole e fresco bianco
Sturm, Collio Bianco Lojza Andritz 2021 - € 34,50
Un bianco dallo stile tradizionale e tendenzialmente affascinate
Terre del Faet, Collio Malvasia 2022 - € 16,00
Una Malvasia di buona stoffa e dalla beva fragrante
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