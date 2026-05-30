Enoteca di Cormòns - Cormòns (GO)

L'Enoteca di Cormòns è una realtà storica che vuole sostenere la cultura del vino friulano. Un progetto che nasce alla fine degli anni Ottanta e dove da anni trova espressione un'intensa attività di promozione, attraverso la mescita, la vendita e la degustazione dei vini della Regione e dei trenta soci che compongono la cooperativa:

(fp)

COSA VENDE

Baroni del Mestri, Venezia Giulia Refosco dal Peduncolo Rosso 2022 - € 29,00

Rosso dai contorni aromatici caldi e avvolgenti, con un sorso generoso e solido

Caccese, Collio Malvasia 2021 - € 20,50

Affascinati tratti aromatici e una progressione gustativa ampia e ricca

Carlo di Pradis, Collio Friulano 2018 - € 22,00

Ben centrati i caratteri varietali di questo bianco dal sorso sapido e intenso

Due del Monte, Collio Friulano Subida 2020 - € 33,00

Un bianco che indica una buona capacità di sfidare il tempo

Gradnik, Venezia Giulia Rosso Jazz 2018 - € 16,50

Rosso profumato e dalla beva disinvolta

Kurtin, Collio Pinot Bianco 2023 - € 20,00

Buona finezza aromatica accompagna un sorso docile e piacevole

Raccaro, Collio Friulano 2018 - € 35,00

Uno dei nomi più significativi quando si parla di Friulano

Renzo Sgubin, Venezia Giulia Bianco 3-4-3 2023 - € 23,00

Bianco profumato e dalla progressione gustativa assai saporita

Subida di Monte, Collio Friulano Fuart 2021 - € 25,00

Friulano strutturato caldo e sapido

Vosca, Collio Malvasia 2024 - € 18,50

Malvasia che profuma di frutti bianchi e possiede sorso ben bilanciato

COSA CONSIGLIA

Blazic, Collio Pinot Bianco 2022 - € 22,50

Godibile Pinot Bianco non privo di finezza aromatica

Borgo Savaian, Collio Bianco 2024 - € 16,50

Bianco dalla buona pulizia aromatica ad anticipare un sorso fresco e continuo

Buzzinelli, Collio Malvasia 2025 - € 12,50

Malvasia dai tratti semplici ma non banali che punta alla fragranza

Edi Keber, Collio Friulano Zegla 2019 - € 32,00

Stile molto personale per i vini di Edi Keber che non deludono mai

Livio Felluga, Rosazzo Bianco Terre Alte 2021 - € 82,50

Uno dei vini più noti del Friuli enoico

Magnàs. Collio Friulano 2025 - € 16,50

Un Friulano dal solido bagaglio aromatico e dalla beva centrata

Manzocco, Verduzzo Dolce Eden - € 15,00

Un vino fragrante che sa ben coniugare dolcezza e sapore

Zorzon, Collio Sauvignon Blanc 2024 - € 16,00

Molto varietale il tratto aromatico di questo piacevole e fresco bianco

Sturm, Collio Bianco Lojza Andritz 2021 - € 34,50

Un bianco dallo stile tradizionale e tendenzialmente affascinate

Terre del Faet, Collio Malvasia 2022 - € 16,00

Una Malvasia di buona stoffa e dalla beva fragrante

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