Enoteca Pavoni - Pescantina (VR)

L’enoteca Pavoni di Pescantina nel veronese è una realtà familiare che opera nel settore della distribuzione di bevande da 5 generazioni. Agli inizi del Nuovo Millennio ha aperto il suo punto vendita, offrendo un’ampia ed accurata selezione di vini, rum, gin, whisky, distillati vari e birre artigianali (e molto più), destinati ad una clientela curiosa e appassionata:
COSA VENDE
Henriot, Champagne Brut Souverain 2020 - € 46,00
Tutta la classicità delle bollicine più famose al mondo
Casa Cecchin, Durello Extra Brut Nostrum 2020 - € 22,50
Una valida alternativa all’“invasione” del Prosecco
Klinger, Trento Extra Brut Riserva 2021 - € 27,00
Piacevolmente fresco e croccante il sorso di questo Metodo Classico
Hugel, Alsazia Classico Pinot Grigio 2017 - € 21,30
Uno dei bianchi storici del territorio francese ai confini con la Germania
Jermann, Venezia Giulia Ribolla Gialla Vinnae 2022 - € 24,50
Bianco dall’impatto aromatico intenso e dal gusto pieno e accattivante
Elio Altare, Langhe Nebbiolo 2024 - € 22,60
Più semplice di un Barolo ma non meno godibile, il Nebbiolo di casa Altare
Secondo Marco, Valpolicella Classico Bio 2022 - € 13,50
Buone sensazioni per questo vino dai profumi fragranti e dal gusto bilanciato
Ca’ la Bionda, Valpolicella Classico 2022 - € 15,80
Rosso piacevolmente fragrante e morbido dalla beva goloso e disinvolta
Quintarelli, Valpolicella Classico Superiore 2018 - € 99,00
Un vino capace di diventare il simbolo di tutto un territorio
Elio Altare, Barolo 2021 - € 73,30
Un classico della produzione rossista langarola
COSA CONSIGLIA
Vigneti di Ettore, Valpolicella Classico Superiore Bio Pavaio 2022 - € 13,00
Profumi speziati per questo rosso di buona persistenza al palato
Ca’ la Bionda, Valpolicella Classico Superiore Casalvegri 2020 - € 29,50
Buona definizione aromatica complessiva per un rosso avvolgente ed intenso
Dal Forno, Valpolicella Superiore 2016 - € 124,00
Etichetta capace di segnare una vera e propria svolta produttiva in Valpolicella
Quintarelli, Veneto Rosso del Bepi 2016 - € 150,50
Non solo etichette da denominazione per la storica azienda di Negrar
Corte Quaiara, Verona Rosso Oseleta 2017 - € 52,50
Un vino ottenuto da uno dei vitigni locali minori ma non meno intriganti
Begali, Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2018 - € 48,50
Un Amarone che gioca sui temi della dolcezza e dell’avvolgenza
Accordini Stefano, Amarone della Valpolicella Bio 2019 - € 45,50
Un Amarone di carattere, compatto e allo stesso tempo armonioso
Ca’ la Bionda, Amarone della Valpolicella Classico 2017 - € 35,00
Ai profumi di frutti rossi maturi e spezie, unisce una bocca solida e persistente
Secondo Marco, Amarone della Valpolicella Classico 2014 - € 56,00
Amarone dai profumi ancora variegati e dal gusto denso e morbido
Dal Forno, Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2018 - € 415,00
Uno degli Amarone più noti e più presenti nelle aste internazionali
