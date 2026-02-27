Enoteca Pavoni - Pescantina (VR)

L’enoteca Pavoni di Pescantina nel veronese è una realtà familiare che opera nel settore della distribuzione di bevande da 5 generazioni. Agli inizi del Nuovo Millennio ha aperto il suo punto vendita, offrendo un’ampia ed accurata selezione di vini, rum, gin, whisky, distillati vari e birre artigianali (e molto più), destinati ad una clientela curiosa e appassionata:

(fp)

COSA VENDE

Henriot, Champagne Brut Souverain 2020 - € 46,00

Tutta la classicità delle bollicine più famose al mondo

Casa Cecchin, Durello Extra Brut Nostrum 2020 - € 22,50

Una valida alternativa all’“invasione” del Prosecco

Klinger, Trento Extra Brut Riserva 2021 - € 27,00

Piacevolmente fresco e croccante il sorso di questo Metodo Classico

Hugel, Alsazia Classico Pinot Grigio 2017 - € 21,30

Uno dei bianchi storici del territorio francese ai confini con la Germania

Jermann, Venezia Giulia Ribolla Gialla Vinnae 2022 - € 24,50

Bianco dall’impatto aromatico intenso e dal gusto pieno e accattivante

Elio Altare, Langhe Nebbiolo 2024 - € 22,60

Più semplice di un Barolo ma non meno godibile, il Nebbiolo di casa Altare

Secondo Marco, Valpolicella Classico Bio 2022 - € 13,50

Buone sensazioni per questo vino dai profumi fragranti e dal gusto bilanciato

Ca’ la Bionda, Valpolicella Classico 2022 - € 15,80

Rosso piacevolmente fragrante e morbido dalla beva goloso e disinvolta

Quintarelli, Valpolicella Classico Superiore 2018 - € 99,00

Un vino capace di diventare il simbolo di tutto un territorio

Elio Altare, Barolo 2021 - € 73,30

Un classico della produzione rossista langarola

COSA CONSIGLIA

Vigneti di Ettore, Valpolicella Classico Superiore Bio Pavaio 2022 - € 13,00

Profumi speziati per questo rosso di buona persistenza al palato

Ca’ la Bionda, Valpolicella Classico Superiore Casalvegri 2020 - € 29,50

Buona definizione aromatica complessiva per un rosso avvolgente ed intenso

Dal Forno, Valpolicella Superiore 2016 - € 124,00

Etichetta capace di segnare una vera e propria svolta produttiva in Valpolicella

Quintarelli, Veneto Rosso del Bepi 2016 - € 150,50

Non solo etichette da denominazione per la storica azienda di Negrar

Corte Quaiara, Verona Rosso Oseleta 2017 - € 52,50

Un vino ottenuto da uno dei vitigni locali minori ma non meno intriganti

Begali, Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2018 - € 48,50

Un Amarone che gioca sui temi della dolcezza e dell’avvolgenza

Accordini Stefano, Amarone della Valpolicella Bio 2019 - € 45,50

Un Amarone di carattere, compatto e allo stesso tempo armonioso

Ca’ la Bionda, Amarone della Valpolicella Classico 2017 - € 35,00

Ai profumi di frutti rossi maturi e spezie, unisce una bocca solida e persistente

Secondo Marco, Amarone della Valpolicella Classico 2014 - € 56,00

Amarone dai profumi ancora variegati e dal gusto denso e morbido

Dal Forno, Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2018 - € 415,00

Uno degli Amarone più noti e più presenti nelle aste internazionali

Copyright © 2000/2026