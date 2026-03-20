L’Uliveto Roof Garden - Hotel Diana, Roma

Quattro generazioni e un’unica storia di accoglienza: quella della famiglia De Angelis, proprietaria dell’Hotel Diana, storico 4 stelle nel rione Esquilino a Roma, che offre una proposta gastronomica di qualità. Nel 2008 Caterina - che con i fratelli Carlo e Stefania e le nipoti Marta e Cecilia gestisce l’attività - decide di trasformare il roof top in L’Uliveto Roof Garden, oasi verde su più livelli (c’è anche il Lounge Bar che offre prelibati cocktail), con il ristorante che si trasferisce in terrazza nella bella stagione, aperto anche ai clienti esterni. Al timone della cucina c’è Umberto Vezzoli, chef bresciano che interpreta la cucina romana e laziale con tocco creativo, come il suo risotto alla carbonara che omaggia la romanità. Tributo ai piatti capitolini anche dal Menu Degustazione con polpettine di baccalà, tonnarelli cacio e pepe con croccanti carciofi fritti, maialino da latte e crostata di visciole e ricotta. Ricca la carta dei vini, dove spiccano, naturalmente, le etichette laziali.

(Cristina Latessa)

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