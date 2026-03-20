02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Ristoranti ed Enoteche

RISTORANTE

L’Uliveto Roof Garden - Hotel Diana, Roma

HOTEL DIANA, L'ULIVERTO ROOF GARDEN, RISTORANTE, ROMA, Ristoranti ed Enoteche, Su i Vini di WineNews
Azienda: Hotel Diana
Indirizzo: via Principe Amedeo, 4
Città: Roma
Nazione Italia
Telefono +39 06 478681

Quattro generazioni e un’unica storia di accoglienza: quella della famiglia De Angelis, proprietaria dell’Hotel Diana, storico 4 stelle nel rione Esquilino a Roma, che offre una proposta gastronomica di qualità. Nel 2008 Caterina - che con i fratelli Carlo e Stefania e le nipoti Marta e Cecilia gestisce l’attività - decide di trasformare il roof top in L’Uliveto Roof Garden, oasi verde su più livelli (c’è anche il Lounge Bar che offre prelibati cocktail), con il ristorante che si trasferisce in terrazza nella bella stagione, aperto anche ai clienti esterni. Al timone della cucina c’è Umberto Vezzoli, chef bresciano che interpreta la cucina romana e laziale con tocco creativo, come il suo risotto alla carbonara che omaggia la romanità. Tributo ai piatti capitolini anche dal Menu Degustazione con polpettine di baccalà, tonnarelli cacio e pepe con croccanti carciofi fritti, maialino da latte e crostata di visciole e ricotta. Ricca la carta dei vini, dove spiccano, naturalmente, le etichette laziali.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: HOTEL DIANA, L'ULIVERTO ROOF GARDEN, RISTORANTE, ROMA

Altri articoli