Agli Amici - Udine

A Godia, poco fuori Udine, il punto di riferimento gastronomico ha un nome preciso e dal sapore evocativo: è il ristorante Agli Amici ed è condotto con classe e autorevolezza dalla coppia formata da Michela e Emanuele Scarello. Quest’ultimo è chef protagonista di una cucina contemporanea, di respiro internazionale, sebbene saldamente ancorata alle radici di un territorio gastronomicamente fortunato come quello friulano, che si estende dalle Alpi Carniche al Mare Adriatico. Estro, sensibilità e tecnica raffinata gli consentono di mettere in tavola piatti sempre intriganti e inappuntabili, capaci di lasciare davvero il segno. Il servizio, guidato da Michela Scarello, sorella di Emanuele, è puntuale e accurato, dando il giusto ritmo alla successione dei piatti. Imponente carta dei vini, aperta al mondo, ma capace di riservare la dovuta priorità ai vini friulani.

(fp)

I TOP 5 DI “AGLI AMICI”

Edi Keber, Collio Bianco 2022 - € 60,00

Una delle espressioni più intriganti del Collio enoico

Gravner, Collio Bianco Breg 1998 - € 420,00

Un vino affascinante e capace sempre di stupire

Jermann, Venezia Giulia Capo Martino 2021 - € 130,00

Esecuzione impeccabile per un vino che difficilmente delude

Damijan Podversič, Venezia Giulia Ribolla Gialla Selezione 2005 - € 240,00

Una delle Ribolla più interessanti prodotte in Friuli

Russiz Superiore, Collio Sauvignon Riserva 2020 - € 75,00

Un bianco potente e sapido, coerente espressione di territorio

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