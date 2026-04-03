Niko Romito - Bulgari Hotel Roma

L’offerta gastronomica del Bulgari Hotel Roma, situato nella centralissima Piazza Augusto Imperatore, è interamente curata dallo chef tristellato Niko Romito. La proposta è declinata in diversi spazi: il Caffè, Il Ristorante-Niko Romito, il Bulgari Bar, lo Champagne Bar e la Terrazza. Attraverso queste offerte gastronomiche, l’intenzione dichiarata dello chef è “proporre una cucina autentica che riscrive i grandi classici della tradizione in chiave contemporanea”. Il menu del ristorante alterna piatti iconici, come l’Antipasto all’Italiana, la Cotoletta di vitello alla Milanese e il Tiramisù, a nuove creazioni sviluppate dallo chef Romito e affidate alle mani sapienti di Emilio Di Cristo, già sous-chef di Bulgari Resort Dubai. Il Ristorante, dall’atmosfera accogliente e molto raffinata, dispone di una lunga terrazza con 66 coperti ombreggiata da pergole in ferro con rampicanti fioriti. La carta dei vini è molto ricca e affianca a etichette blasonate vini meno conosciuti ma interessanti.

(Cristina Latessa)

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