Viride by Carlo Cracco - Hotel Corinthia, Roma

Il Corinthia Rome, hotel a cinque stelle inaugurato a fine febbraio scorso nella storica Piazza del Parlamento, esprime la sua filosofia di grand boutique anche nella ristorazione: la proposta gastronomica, centrata sul ristorante “Viride”, il bistrot del cortile “Piazzetta” e il cocktail bar “Ocra”, è stata infatti affidata alla regia dello chef stellato Carlo Cracco (al suo debutto nella capitale) e del suo Executive Chef Alessandro Buffolino. Nel ristorante Viride, che prende il nome dal latino viridis, “verde”, ispirandosi ai giardini nascosti e alle colline verdeggianti di Roma, la cucina di Cracco si concentra su una rilettura contemporanea della tradizione italiana e romana. La cucina romana viene reinterpretata con proposte come il bruscitt alla romana con agnello e carciofi o lo spaghettino alla carbonara di tuorlo marinato e ancor più nell’hosomaki di coda alla vaccinara. Presente nel menu anche l’insalata russa alla romana, reinterpretazione di uno dei piatti iconici dello chef.

(Cristina Latessa)

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