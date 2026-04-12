02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Ristoranti ed Enoteche

RISTORANTE

Viride by Carlo Cracco - Hotel Corinthia, Roma

CARLO CRACCO, HOTEL CORINTHIA, RISTORANTE, ROMA, VIRIDE, Ristoranti ed Enoteche, Su i Vini di WineNews
Indirizzo: piazza del Parlamento, 18
Città: Hotel Corinthia, Roma
Nazione Italia
Telefono +39 06 00205100

Il Corinthia Rome, hotel a cinque stelle inaugurato a fine febbraio scorso nella storica Piazza del Parlamento, esprime la sua filosofia di grand boutique anche nella ristorazione: la proposta gastronomica, centrata sul ristorante “Viride”, il bistrot del cortile “Piazzetta” e il cocktail bar “Ocra”, è stata infatti affidata alla regia dello chef stellato Carlo Cracco (al suo debutto nella capitale) e del suo Executive Chef Alessandro Buffolino. Nel ristorante Viride, che prende il nome dal latino viridis, “verde”, ispirandosi ai giardini nascosti e alle colline verdeggianti di Roma, la cucina di Cracco si concentra su una rilettura contemporanea della tradizione italiana e romana. La cucina romana viene reinterpretata con proposte come il bruscitt alla romana con agnello e carciofi o lo spaghettino alla carbonara di tuorlo marinato e ancor più nell’hosomaki di coda alla vaccinara. Presente nel menu anche l’insalata russa alla romana, reinterpretazione di uno dei piatti iconici dello chef.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CARLO CRACCO, HOTEL CORINTHIA, RISTORANTE, ROMA, VIRIDE

Altri articoli