Ristorante Maffei - Verona

Il Ristorante Maffei, di proprietà della famiglia Gambaretto dal 1997, si trova nel pieno centro di Verona, in Piazza delle Erbe e propone con consolidata continuità una cucina attenta e raffinata sia di terra che di mare. Con piatti come l’uovo a 61 gradi, pecorino, cicoria ripassata, pane al pepe nero o il toast con tartare di scampi, panna acida, mango al tabasco, lime. E tra i primi il risotto Vialone Nano con sedano di Verona, ragù d’anatra e ricotta infornata o lo spaghetto di pasta fresca allo scoglio con cotto e crudo di mare. Tra i secondi: la guancetta di manzo brasata all’Amarone, crema di patate alle erbette, radicchio marinato e il tataki di tonno, piselli al wasabi, soia, cavolo cappuccio viola marinato. Concludendo con un classico tiramisù o un tortino al cioccolato con cuore morbido e gelato alla vaniglia.

(fp)

I TOP 5 DEL “MAFFEI”

1. Allegrini, Amarone della Valpolicella Fieramonte 2012 - € 550,00

Un Amarone dai tratti moderni ma pieni di fascino

2. Bussola, Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013 - € 210,00

Classicismo e tradizione decisamente ben declinati

3. Dal Forno, Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta 2016 - € 480,00

Una delle etichette più desiderate tra quelle prodotte in Valpolicella

4. Masi, Amarone della Valpolicella Classico 1978 - € 610,00

Una vecchia annata di Amarone che vale la pena di essere assaggiata

5. Bertani, Amarone della Valpolicella Classico 1964 - € 900,00

L’Amarone di Bertani in tutta la sua capacità di sfidare il tempo

Copyright © 2000/2026