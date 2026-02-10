“Abbiamo lavorato tanto sul Pacchetto Vino europeo approvato oggi: è un ottimo risultato”

A WineNews, da WineParis 2026, Marzia Varvaglione, presidente del Comitato Europeo delle Imprese del Vino. Focus su promozione ed enoturismo: “l’aumento al 60% del contributo massimo per la promozione e la maggior flessibilità sulla scelta dei mercati sono importanti, e l’introduzione della possibilità di finanziare progetti relativi all’enoturismo aiuterà anche le aziende più piccole”. Riflessioni che arrivano dal primo grande appuntamento internazionale del mercato del vino: “ci sono buone sensazioni, ma siamo consapevoli che ci aspettano anni complicati”.

