Abbinamenti “di Serie A”? Dal Napoli con pastiera e Passito alla Juve con agnolotti e Dolcetto

E se le squadre di calcio della Serie A fossero abbinamenti tra vino e cibo? WineNews esplora questa idea con Fabio Caressa, celebre giornalista sportivo. Da pastiera e Passito “gusto” Napoli al fritto Roma, dove lo chef “sta friggendo ciò che ha” accompagnato da un vino bianco dei Castelli Romani, dagli agnolotti e Dolcetto della Juventus, a hamburger e birra per il Milan, dall’Inter e la sua fettuccina all’Alfredo con un vino cileno, alla Fiorentina con una “fiorentina, al momento, troppo cotta” e Chianti, o un’Atalanta da “pizzoccheri e vino rosso un po’ strutturato” ... (ph: Facebook/Fabio Caressa)

Copyright © 2000/2025