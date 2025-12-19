Alexandre Bonnet, Aoc Champagne Extra Brut Rosé de Macération Les Contrées 2020

Lo Champagne Rosé de Macération Les Contrées 2020 profuma di ciliegie, fragole e viole, a cui si aggiungono tocchi di lavanda, anice e spezie. In bocca il sorso è deciso e ben assecondato da un’effervescenza cremosa, sviluppandosi fragrante e verticale, fino ad un lungo e persistente finale dai ritorni fruttati. La Maison Alexandre Bonnet - fondata nel 1934 da René, Serge e Alian Bonnet e oggi nel gruppo Lanson BCC - è situata nel villaggio di Les Riceys, nell’Aube, dove il Pinot Nero può essere vinificato come Champagne, Coteaux Champenois e Rosé des Riceys. Sotto la direzione di Arnaud Fabre, la Maison produce solo vini da vigne di proprietà, adottando un approccio parcellare e utilizzando anche i vitigni storici dell’areale (Blanc Vrai, Buret, Arbane, Petit Meslier) con progetti specifici di valorizzazione. I vigneti della Maison Alexandre Bonnet - 47 ettari di estensione nella Côte des Bar - sono certificate HVE (High Environmental Value) e VDC (Viticulture Durable en Champagne) dal 2015 e sono prevalentemente coltivate nella regione dell’Aube, caratterizzata da suoli calcareo-ferrosi. I vigneron della zona, esclusa nel 1908 dai confini della Champagne, combatterono un’aspra battaglia per la loro riammissione, organizzando, nel 1911, una serie di iniziative di protesta, che richiesero perfino l’intervento dell’esercito per ristabilire l’ordine. Nel 1927 finalmente l’inclusione nell’Aoc Champagne.

